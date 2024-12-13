💡Три села под Судаком остались без света Электричество пропало в сёлах Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное.
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💡Три села под Судаком остались без света Электричество пропало в сёлах Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное.