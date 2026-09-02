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Гельмут Марко: «У «Ред Булл» будут шансы на победу в Техасе, Лас-Вегасе и Мехико»

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулась команда из Милтон-Кейнса в текущем сезоне.

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