Владимир Сальников: «Уведомили FINA, что наши команды отказываются от ЧМ в Будапеште до вынесения решения об отстранении»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российская сторона уведомила Международную федерацию плавания (FINA) об отказе участвовать в ЧМ-2022 по водным видам спорта до того, как FINA вынесла решение об отстранении россиян.

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