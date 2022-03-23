Владимир Сальников: «Уведомили FINA, что наши команды отказываются от ЧМ в Будапеште до вынесения решения об отстранении»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российская сторона уведомила Международную федерацию плавания (FINA) об отказе участвовать в ЧМ-2022 по водным видам спорта до того, как FINA вынесла решение об отстранении россиян.