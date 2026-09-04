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HR больше не нужны? LinkedIn запустил ИИ-рекрутера, который сам находит кандидатов

HR больше не нужны? LinkedIn запустил ИИ-рекрутера, который сам находит кандидатов

Hiring Assistant на 80% сокращает число просматриваемых профилей и на 66% ускоряет принятие приглашений LinkedIn выкатил Hiring Assistant — ИИ-агента, который берёт на себя сквозной процесс подбора: от получения заявки до первого контакта с кандидатом.

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