Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство российских военных баз на территории страны и размещение крылатых ракет.
Лучше бы, конечно, на Кубе. Но так тоже пойдёт
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Коммунисты У Берегов Америки!!! Куба. А оно так и будет. Чуток времени и всё.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Россия не умеет делать перевороты в других странах?Слабаки ,значит.
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8 час.
Игорь Кинжалов
Срочно поезжай на помощь Ортеги, помимо наших ПВО встань на его защиту и своей грудью...
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4 час.
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