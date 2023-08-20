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  • Serg
    К сожалению, скорее всего наработки инженеров и конструкторов времен СССР на полках мыши поели. Вот и рассказывают в ..."Луна-25". Aftermath
  • Samarium
    Так не до того было всякой ерундой заниматься,,,То приватизация, то залоговые аукционы,  то кризис, то передел всего ..."Луна-25". Aftermath
  • Samarium
    Если быть честным, то надо признать, что за все последние десятилетия все двигалось в стране в основном за счет совет..."Луна-25". Aftermath

Лучше бы, конечно, на Кубе. Но так тоже пойдёт

Лучше бы, конечно, на Кубе. Но так тоже пойдёт

Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство российских военных баз на территории страны и размещение крылатых ракет.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Коммунисты У Берегов Америки!!! Куба. А оно так и будет. Чуток времени и всё.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Россия не умеет делать перевороты в других странах?Слабаки ,значит.
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8 час.
Игорь Кинжалов
Срочно поезжай на помощь Ортеги, помимо наших ПВО встань на его защиту и своей грудью...
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4 час.

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