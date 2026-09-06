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Тренер «Балтики» Нагайцев о 0:1 с «Локо»: «Впервые за три игры арбитр отсудил по‑европейски. Но когда игрок соперника разгоняется и прыгает в нашего игрока – это не борьба»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев оценил судейство в матче с « Локомотивом » (0:1) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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