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Устрицы по 6 евро, моцарелла по 1 евро, вино по 3,5 евро: Овсянникова похвастала сытой жизнью в Европе

Устрицы по 6 евро, моцарелла по 1 евро, вино по 3,5 евро: Овсянникова похвастала сытой жизнью в Европе

Скандально прославившаяся выходкой против СВО в прямом эфире Первого канала, его бывшая редакторка Марина Овсянникова похвасталась в соцсети жизнью в Европе, куда она уехала с дочерью после того, как в России на нее завели уголовное дело о военных фейках.

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