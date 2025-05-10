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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев перед матчем с Попыриным: «У него высокий уровень, но при этом некоторые матчи он проводит намного хуже. Поэтому надо хорошо играть самому»

Медведев перед матчем с Попыриным: «У него высокий уровень, но при этом некоторые матчи он проводит намного хуже. Поэтому надо хорошо играть самому»

Они сыграют за выход в четвертый круг «Мастерса».  – Следующий соперник у вас – Алексей Попырин. У вас с ним счет 3:1, но последний матч был в Париже-2024, и тогда вы ему уступили.

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