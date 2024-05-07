Сбербанк сохранил ограничения на переводы в сутки несмотря на новые правила ЦБ

Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки, несмотря на вступление с 1 мая в силу закона, отменяющего комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на представителя организации.
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