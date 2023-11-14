Разработчики отмечают пятилетие Fallout 76 и приглашают всех желающих присоедин...

Разработчики отмечают пятилетие Fallout 76 и приглашают всех желающих присоединиться к празднику14 ноября 2018 года состоялся релиз Fallout 76 на первых платформах, и за это время игра прошла длинный и ухабистый путь, прежде чем ее уже успели опробовать 15 миллионов игроков.