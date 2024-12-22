Рябков рассказал о «сестре» «Орешника». «Как известно, от осинки не родятся апельсинки»

«Ядерное оружие – не угрожающая железяка на параде» Как заметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в День ракетных войск их командующий рассказал о «сестре» «Орешника» «Осине»: «А как известно, от осинки не родятся апельсинки».
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