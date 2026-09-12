Российские военные нанесли удары по металлургическим предприятиям в Запорожье и других регионах Украины

В ночь на 12 сентября российские военные нанесли групповые удары по металлургическому заводу в Запорожье, который, по данным Министерства обороны РФ, использовался Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для производства защитных конструкций и брони для военной техники и бронежилетов.