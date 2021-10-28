Популярные статьи

Свежие комментарии

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 октября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1257 =«Ведать» означает не просто знать - это слово подразумевает проникновение внутрь Знания, в его сокровенный смысл = В основе Мироздания лежит доядерная и ядерная физика Творца, в том числе химических и биологических процессов = Всё создаётся на основе Закона и действует по Закону, а что не подчиняется данной закономерности, уничтожается = Главное, позволяй людям приходить к тебе, а событиям - случаться; они случаются с тобой не просто так… =".

Вернуться к статье
22
Обсудить
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Когда невозможно повлиять на ситуацию, надо измениться самому, тогда обстоятельства подстроятся сами." БЛАГОДАРЮ!

Картина дня

наверх