ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 октября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1257 =«Ведать» означает не просто знать - это слово подразумевает проникновение внутрь Знания, в его сокровенный смысл = В основе Мироздания лежит доядерная и ядерная физика Творца, в том числе химических и биологических процессов = Всё создаётся на основе Закона и действует по Закону, а что не подчиняется данной закономерности, уничтожается = Главное, позволяй людям приходить к тебе, а событиям - случаться; они случаются с тобой не просто так… =".