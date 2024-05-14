ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов

Иван Щукин

Судя по статьям в интернете всё наше МО является коммерческой организацией и пронизано коррупцией не хуже чем на Украине! Действительно как по поговорке: у себя в глазу и бревно не замечу, за то у другого соринку увижу! И ни за что не поверю что наш ГАРАНТ не знал об этом!!!