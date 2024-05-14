В доме и на рабочем месте генерал-лейтенанта провели обыски. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова как подозреваемого в уголовном преступлении.
ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов
Комментарии
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Иван Щукин
Судя по статьям в интернете всё наше МО является коммерческой организацией и пронизано коррупцией не хуже чем на Украине! Действительно как по поговорке: у себя в глазу и бревно не замечу, за то у другого соринку увижу! И ни за что не поверю что наш ГАРАНТ не знал об этом!!!
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Про коррупцию на Украине день и ночь по всем каналам, а о своей стране…
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15 час.
николай лейчинский
Держись ВВП . Мы - народ , с тобой !
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14 час.
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