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ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов

ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов

В доме и на рабочем месте генерал-лейтенанта провели обыски. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова как подозреваемого в уголовном преступлении.

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Комментарии
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Иван Щукин
Судя по статьям в интернете всё наше МО является коммерческой организацией и пронизано коррупцией не хуже чем на Украине! Действительно как по поговорке: у себя в глазу и бревно не замечу, за то у другого соринку увижу! И ни за что не поверю что наш ГАРАНТ не знал об этом!!!
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Про коррупцию на Украине день и ночь по всем каналам, а о своей стране…
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