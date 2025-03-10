8 марта в ДТП в Муроме пострадала молодая девушка

Также на амбулаторное лечение с ушибами лица после ДТП направлены водитель «Тойоты» и пассажир «Лады8 марта во Владимирской область в ДТП пострадала молодая девушка, сообщает портал "Муром 24" со ссылкой на Отдел Госавтоинспекции МО МВД России "Муромский".
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