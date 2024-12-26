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25 ЛЕТ ОСИПОВИЧСКОМУ ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

25 ЛЕТ ОСИПОВИЧСКОМУ ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

24 декабря 2024 года настоятель мужского монастыря иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) игумен Максим (Юндил) принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-й годовщине со дня образования Осиповичского районного центра социального обслуживания населения.

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