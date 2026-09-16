Импортозамещение добралось до Wi-Fi: спрос на российское оборудование резко вырос

Российский Wi-Fi уже закрывает 90% задач и функций Государственные закупки Wi-Fi-оборудования в России растут на фоне импортозамещения и перехода заказчиков на отечественные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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