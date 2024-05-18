В Прикамье иноагентам запретят участвовать на выборах

Новые правила вступят в силу перед сентябрьскими выборами.В Пермском крае региональная избирательная комиссия внесла изменения в законы о выборах, адаптируя их к требованиям федерального законодательства.
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