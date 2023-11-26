Капитан Уильям Кидд: завершение карьеры и посмертная слава

У Кидда сохранились французские пропуска с торгового корабля «Кедахский купец», а также само судно. Хотя пропуска были в лучшем случае сомнительной защитой от его поимки, британское адмиралтейство и суды вице-адмиралтейства (особенно в Северной Америке) до сих пор часто закрывали глаза на чрезмерное увлечение каперов пиратством, и Кидд, возможно, надеялся, что пропуска станут за.