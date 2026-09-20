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Царьград

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В Калининграде определились участники Кубка легенд по волейболу

В Калининграде определились участники Кубка легенд по волейболу

Определены участники плей-офф Кубка легенд имени Владимира Саввина. В группах А и Б завершены матчи. В "Финале четырех" сыграют "Локомотив", "Динамо" (Москва и Казань) и "Заречье-Одинцово".

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