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ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ в субботу выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

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