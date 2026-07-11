Гусев объявил о новых правилах проверки продавцов с 1 октября

С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи. Дмитрий Гусев сообщил ТАСС, что новые правила обеспечат прозрачность сделок и ускорят процесс проверки через государственные реестры.
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