«Новые люди» эвакуируют питомцев курского приюта для бездомных животных

Волонтёры партии «Новые люди» вместе с вице-спикером Госдумы от «Новых людей» Владиславом Даванковым и руководителем партийного зоозащитного движения «Мы в ответе за них» Марией Гусаровой спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить».