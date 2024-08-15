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Курские новости

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«Новые люди» эвакуируют питомцев курского приюта для бездомных животных

«Новые люди» эвакуируют питомцев курского приюта для бездомных животных

Волонтёры партии «Новые люди» вместе с вице-спикером Госдумы от «Новых людей» Владиславом Даванковым и руководителем партийного зоозащитного движения «Мы в ответе за них» Марией Гусаровой спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить».

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