Нефть России важнее алмазов

Западные санкции, введенные против России, в лучшем случае оказываются двусмысленными. С одной стороны, запрет на экспорт российских алмазов строго соблюдается, что разрушает ограночную и полировальную промышленность Сурата.
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