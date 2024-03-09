Какова же роль женщины в современном обществе? Этим вопросом человечество задавалось всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, прогресса, открытий, эмансипации и феминизма этот вопрос стоит наиболее остро.
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