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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Какова же роль женщины в современном обществе? Этим вопросом человечество задавалось всегда. А в сегодняшнем мире, в мире технологий, прогресса, открытий, эмансипации и феминизма этот вопрос стоит наиболее остро.

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