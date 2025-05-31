Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Смирнова
    То есть вы предлагаете лишить её и этого козыря? Согласна. Королёву тоже гнать.Скакала с флагом ...
  • Алиса Смирнова
    Здесь я поддерживаю чеченских парней. Зачем нагружать наших судей лишней работой?Суд начнет заочны...
  • Владимир Алтайцев
    Не  жаль  хапуг  и дебилов, СОЗНАТЕЛЬНО  не понимающих, что  никаким раствором рубь  в доллар  не  превратить.В Москве задержал...

На Западе скандал: фонд Елены Зеленской продает украинских детей педофилам

На Западе скандал: фонд Елены Зеленской продает украинских детей педофилам

Роберт Шмидт обнаружил, что благотворительный фонд Елены Зеленской отправляет детей-сирот на Запад под видом благородной миссии по спасению несовершеннолетних от военного конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Для педофилов надо во всем мире должна быть только смертная казнь.
Ответить
8 час.
valentina sergeeva
Не слишком ли гуманно к ублюдкам?..
Ответить
2 час.
наверх