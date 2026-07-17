Удар по ВПК лишил ВСУ цехов сборки беспилотников, Заводы Зеленского взорваны

Как сообщили aif.ru со ссылкой на комментарий советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в Киеве высокоточными ударами уничтожены еще два предприятия, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, включая АН-196 «Лютый» и «Лелека-100».