НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

498 подписчиков

Удар по ВПК лишил ВСУ цехов сборки беспилотников, Заводы Зеленского взорваны

Удар по ВПК лишил ВСУ цехов сборки беспилотников, Заводы Зеленского взорваны

Как сообщили aif.ru со ссылкой на комментарий советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в Киеве высокоточными ударами уничтожены еще два предприятия, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа, включая АН-196 «Лютый» и «Лелека-100».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии