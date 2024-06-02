Ушел из жизни выдающийся ученый и политик Артур Чилингаров

Известный советский и российский ученый, полярник, первый вице-президент Русского географического общества, депутат Государственной Думы от Красноярского края, Тывы и Хакасии Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет.
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