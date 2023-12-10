ВСУ нанесли почти 100 артударов по гражданским объектам Херсонской области

Военные Вооруженных сил Украины ( ВСУ) за прошедшие сутки нанесли 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник экстренных службах.
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