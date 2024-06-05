Светлана Журова оценила новый кроссовер, собранный в Петербурге

Она одной из первых посетила стенд Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме Одним из первых гостей стенда Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме стала олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова.
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