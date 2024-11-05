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Землетрясение магнитудой 4,1 ощутили местные жители на севере Сахалина

Землетрясение магнитудой 4,1 ощутили местные жители на севере Сахалина

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1.В филиале Единой геофизической службы РАН сообщили о сейсмособытии.

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