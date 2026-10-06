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Шоу-бизнес: Оглох, живет с мамой, слухи об ориентации: Почему в 44 одинок вечный холостяк Борис Корчевников

Шоу-бизнес: Оглох, живет с мамой, слухи об ориентации: Почему в 44 одинок вечный холостяк Борис Корчевников

Бориса Корчевникова страна впервые узнала по «Кадетству» — он сыграл Илью Синицына, самого честного и обаятельного суворовца, в которого влюбились миллионы зрителей.

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