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Царьград

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Телеведущий в прямом эфире узнал, что у него рак: "Надо было сделать это давным-давно"

Телеведущий в прямом эфире узнал, что у него рак: "Надо было сделать это давным-давно"

На канале Fox News организовали съёмки, в ходе которых приглашённый врач должна была рассказать о профилактике рака.

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