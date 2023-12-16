Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

4 подписчика

В Северодвинске на улице Окружной построили новую линию наружного освещения

Подрядчик справился в установленные сроки, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийПодрядчик справился в установленные сроки, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийНовая линия освещения сделана на участке от Коммунальной улицы до федеральной трассы М-8.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх