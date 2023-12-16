В Северодвинске на улице Окружной построили новую линию наружного освещения

Подрядчик справился в установленные сроки, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийПодрядчик справился в установленные сроки, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийНовая линия освещения сделана на участке от Коммунальной улицы до федеральной трассы М-8.