Президент Литвы: Дайте Украине быстрый путь к вступлению в НАТО

Президент Литвы призвал лидеров НАТО быть смелее в отношении стремления Украины к членству на саммите в его стране на следующей неделе, заявив, что это улучшит боевые действия Киева, в то время как Москва сочтет любую осторожность слабостью.
Президент Литвы призвал лидеров НАТО быть смелее в отношении стремления Украины к членству на саммите в его стране на следующей неделе, заявив, что это улучшит боевые действия Киева, в то время как Москва сочтет любую осторожность слабостью.
Свежие комментарии