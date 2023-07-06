smi.today

4 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Махахей
    Опять залупный пару дней была тишина и вот опять здрасте !!! так он здох или нет ???Главком ВСУ Залуж...
  • Александр Денисов
    Ха! Так все оружие эти бля-братушки уже продали хохлам, ничего не осталось...Президент Болгари...
  • Александр Юткин
    Извратили всё. Чертовы торгаши!Власти Ростова-на...

Президент Литвы: Дайте Украине быстрый путь к вступлению в НАТО

Президент Литвы: Дайте Украине быстрый путь к вступлению в НАТО

Президент Литвы призвал лидеров НАТО быть смелее в отношении стремления Украины к членству на саммите в его стране на следующей неделе, заявив, что это улучшит боевые действия Киева, в то время как Москва сочтет любую осторожность слабостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх