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Пронедра

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Магнитные белые карлики в модели превысили обычный предел массы звезды

Магнитные белые карлики в модели превысили обычный предел массы звезды

Сильные внутренние магнитные поля могут позволить белым карликам превысить обычный предел массы, показало моделирование Индийского института науки и его партнёров.

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