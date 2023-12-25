Бывшая главная роза Грузии Михаил Саакашвили, попавший на родине в заточение, обратился к администрации Украины с призывом организовать полномасштабную интервенцию в Грузию с целью его освобождения.
Саакашвили хочет, чтобы из тюрьмы его освободили ВСУ
Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Спецотряд нацистов Украины обязательно высадится в горах Грузии! Им же надо будет где-то спрятаться.Смотришь и убогого заодно освободят, если успеют.Совсем с ума с" ехал узник.Мечта перед Рождеством!
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