Саакашвили хочет, чтобы из тюрьмы его освободили ВСУ

АЛ

Антонина Лаврентьева

Спецотряд нацистов Украины обязательно высадится в горах Грузии! Им же надо будет где-то спрятаться.Смотришь и убогого заодно освободят, если успеют.Совсем с ума с" ехал узник.Мечта перед Рождеством!