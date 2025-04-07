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Царьград

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Дети Александра Овечкина попросили у него шайбу и жвачку после исторической игры

Дети Александра Овечкина попросили у него шайбу и жвачку после исторической игры

Они не стали отвечать на вопрос матери, гордятся ли своим отцом.Дети Александра Овечкина, русского нападающего "Вашингтон Кэпиталз", посетили своего отца в раздевалке после того, как он установил новый рекорд.

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