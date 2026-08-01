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Царьград

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Ракета в Польшу, но русские не виноваты. Небывалый удар

Ракета в Польшу, но русские не виноваты. Небывалый удар

Ещё пару лет назад просто пролетевший мимо польской или прибалтийской границы русский дрон вызывал громкую истерику, дипломатическую "тряску" и призывы срочно вооружаться, собираться на войну, вводить новые санкции.

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