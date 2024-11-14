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Грузия подтвердила посредничество в переговорах Армении и Азербайджана

Грузия подтвердила посредничество в переговорах Армении и Азербайджана

Грузия готова стать посредником в продвижении переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом 13 ноября в Баку заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

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