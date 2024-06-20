Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наш человек в Пхеньяне

Наш человек в Пхеньяне

Добрый вечер Империя. Признаюсь, я ждал от визита Путина в КНДР чего-то этакого, прорывного - но чтобы так откровенно объединенный Запад послали по известным адресам, для меня лично стало приятной неожиданностью.

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