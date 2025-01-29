Гособвинение Тимура Иванова попросило сменить суд и судить его в закрытом режиме

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что государственное обвинение попросило Хамовнический суд Москвы направить в Мосгорсуд и рассмотреть в закрытом от СМИ и публики режиме уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».