Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать «абсолютное оружие» против беспилотников. Его слова передает БелТА.
Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников
Комментарии
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Александр Макеев
Просто от желания, даже Лукашенко, не рождаются прорывные технологии! Нужно устраивать "мозговой штурм" в онлайн и в Оффлайн режиме, особенно ценные идеи могут формулировать безвестные самодеятельные исследователи и изобретатели. И никогда не забывать морально и материально поощрять авторов прорывных идей! Лично мне пока не удалось сформулировать ключ к универсальной технологии обнаружения и нейтрализации БПЛА, ракет, управляемых бомб и т. п., создающей "непробиваемый" щит над городами, заводами, шахтами баллистических ракет и т. п.
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