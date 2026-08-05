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Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников

Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать «абсолютное оружие» против беспилотников. Его слова передает БелТА.

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Комментарии
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Александр Макеев
Просто от желания, даже Лукашенко, не рождаются прорывные технологии! Нужно устраивать &quot;мозговой штурм&quot; в онлайн и в Оффлайн режиме, особенно ценные идеи могут формулировать безвестные самодеятельные исследователи и изобретатели. И никогда не забывать морально и материально поощрять авторов прорывных идей! Лично мне пока не удалось сформулировать ключ к универсальной технологии обнаружения и нейтрализации БПЛА, ракет, управляемых бомб и т. п., создающей &quot;непробиваемый&quot; щит над городами, заводами, шахтами баллистических ракет и т. п.
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