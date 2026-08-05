Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников

Александр Макеев

Просто от желания, даже Лукашенко, не рождаются прорывные технологии! Нужно устраивать "мозговой штурм" в онлайн и в Оффлайн режиме, особенно ценные идеи могут формулировать безвестные самодеятельные исследователи и изобретатели. И никогда не забывать морально и материально поощрять авторов прорывных идей! Лично мне пока не удалось сформулировать ключ к универсальной технологии обнаружения и нейтрализации БПЛА, ракет, управляемых бомб и т. п., создающей "непробиваемый" щит над городами, заводами, шахтами баллистических ракет и т. п.