ДНР под огнем: 79 боеприпасов выпущено за сутки

22 раза открывали огонь по территории ДНР за последние 24 часа, выпустив в общей сложности 79 боеприпасов, украинские войска, сообщает 11 апреля пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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