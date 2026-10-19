Реальная история. Она обиделась и посадили 3 парней Когда слово девушки — приговор: как в Пензе троих парней отправили за решётку на основании обиды История, которая заставляет серьёзно задуматься о том, существует ли в современной России презумпция невиновности — или она давно уступила место презумпции виновности мужчины.