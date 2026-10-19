Реальная история. Она обиделась и посадили 3 парней Когда слово девушки — приговор: как в Пензе троих парней отправили за решётку на основании обиды История, которая заставляет серьёзно задуматься о том, существует ли в современной России презумпция невиновности — или она давно уступила место презумпции виновности мужчины.
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Реальная история еще в СССР...Была пьяная вечеринка... Одну девушку изнасиловали парни...На утро девушка сказала , что всех посадит...Или пусть на ней женится самый молодой и красивый *насильник*...Взрослые ребята сразу настучали другу-насильнику в чан...И заставили его жениться на *красотке*... Молодожен был чернее тучи на своей свадьбе ...Про деньги тогда в нищем СССР речь не шла.
В том году писали,что 14 летняя падчерица,обвинила отчима,в изнасиловании,из-за того,что он не купил ей айфон,мужику дали 16 лет,потом она призналась в оговоре,но отчима не отпустили.Вот такие бесправные мужики в России!!!!
Пока в полиция и прокуратуре будет существовать палочная система. таких уголовных дел будет много. Работа этих органов оценивается не по отсутствию заявлений о совершенных преступлениях, а по возбужденным и направленным в суд уголовным делам. Прокуратура принимает устное заявление от женщины/девушки и сразу начинает "обрабатывать" как заявительницу так и "подозреваемого". Себе естественно оставляют процент от суммы полученной от подозреваемого. Это не голословные слова. Сталкивался по службе с такими делами.