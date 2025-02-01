Исследование MiDiA: прогнозируется рост рынка игр на 4,6% в соответствии с инфля...

Исследование MiDiA: прогнозируется рост рынка игр на 4,6% в соответствии с инфляцией, благодаря GTA 6, Civilization 7Бесспорно, играм суждено пройти через трудный период, поскольку продолжаются массовые сокращения и закрытия студий по всему миру.
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