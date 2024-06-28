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Эдриан Воджнаровски о выборе Бронни в «Лейкерс»: «Не хочу ничего слышать о кумовстве. В НБА процветает непотизм»

19-летний сын лидера «озерников» достался клубу под 55-м номером. «Люди говорят о кумовстве, но я не хочу слушать эти обвинения.

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