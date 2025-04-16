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«Страна рушится, люди нищают»: журналист Хейсканен рассказал, чем стала Финляндия за полтора года без России

«Страна рушится, люди нищают»: журналист Хейсканен рассказал, чем стала Финляндия за полтора года без России

Разрыв с Россией стал сильнейшим ударом по экономике и благополучию Финляндии. Жители страны теряют работу и доходы, а все, на чем держалось финское процветание, обрушилось всего за полтора года, утверждает журналист Кости Хейсканен.

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Комментарии
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ВД
Владимир Дядякин
Не плюй в колодец , пригодится воды напиться. Ребята , надо жить дружно .
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11 час.
людмила пригарина
Мне безразлична судьба этой страны. Сами выбрали свой путь, самим и хлебать не выхлебать...
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4 час.
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