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NYT: Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России в ходе спецоперации на Украине

NYT: Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Соединенных Штатов блокирует передачу в Международный уголовный суд в Гааге сведений о действиях Москвы в ходе специальной военной операции на Украине.

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