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Карпин не будет вызывать Миранчука и Головина из-за логистики: «Не стоит дергать их ради тренировочного сбора»

Валерий Карпин объяснил, почему не будет вызывать Алексея Миранчука и Александра Головина. Главный тренер сборной России высказался в преддверии тренировочного сбора в марте.

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